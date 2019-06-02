Фонсека получил предложение от Ромы, – CdS

Рома сделала предложение тренеру Шахтера Пауло Фонсеке возглавить римскую команду.

Тренер Шахтера Пауло Фонсека получил предложение от Ромы, сообщает Corriere dello Sport. По условиям соглашения, португальский специалист будет зарабатывать 2,5 млн евро за сезон, контракт рассчитан на 3 года.

Ребров считает, что Фонсека сможет провести отличную работу в Серии А

Ранее сообщалось, что "волки" вели переговоры с Синишей Михайловичем, но тот решил остаться в Болонье. Римляне также не смогли договориться с Антонио Конте, который возглавил Интер. Трансферный советник итальянского клуба Франко Бальдини считает именно наставника Шахтера главной кандидатурой.

Напомним, у тренера Шахтера действующий контракт с донецким клубом рассчитан еще на год. Накануне президент "горняков" Ринат Ахметов заявил о готовности отпустить Паулу Фонсеку в европейский гранд, если поступит такое предложение.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19