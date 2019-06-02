Фонсека отримав пропозицію від Роми, – CdS

Рома зробила пропозицію тренеру Шахтаря Пауло Фонсеці очолити римську команду.

Тренер Шахтаря Пауло Фонсека отримав пропозицію від Роми, повідомляє Corriere dello Sport. За умовами угоди, португальський фахівець зароблятиме 2,5 млн євро за сезон, контракт розрахований на 3 роки.

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Раніше повідомлялось, що "вовки" вели переговори з Сінішею Михайловічем, але той вирішив залишитись в Болоньї. Римляни також не змогли домовитись з Антоніо Конте, який очолив Інтер. Трансферний радник італійського клубу Франко Бальдіні вважає саме наставника Шахтаря головною кандидатурою.

Нагадаємо, у тренера Шахтаря чинний контракт з донецьким клубом розрахований ще на рік. Напередодні президент "гірників" Рінат Ахметов заявив про готовність відпустити Паулу Фонсеку в європейський гранд, якщо надійде така пропозиція.

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