"Я говорю от имени всех игроков, всех тех, кто не смог прийти, чтобы засвидетельствовать вашу важность для нас. Мы бы хотели это больше проявлять, у нас не всегда есть возможность, но нам нужно делать это чаще. Не мы с вами, а все вместе одно целое.

Реал не оставил надежды подписать Мбаппе, но выдвинул ультиматум

Этот год был не лучшим. Мы не оправдали ни ваши ожидания, ни наши. Мы все хотим продолжать сражаться вместе. Хотим завершить сезон лучшим образом, чтобы выиграть чемпионат. Это не слова кого-то, кто хочет уйти и отказаться от клубного проекта", – высказался Мбаппе перед группой фанатов.

Перед матчем ПСЖ – Лион, который запланирован на 2 апреля, группа фанатов K-Sorce Team праздновала 15-летие со дня основания. На мероприятии присутствовали также Ашраф Хакими и Джанлуиджи Доннарумма.

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