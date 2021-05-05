"Профессионализм – это главная ценность для меня. Я в порядке, как и в свой первый день в Роме. Я мотивирован и хочу сделать все возможное для команды, пока я здесь.

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Моуринью – отличный тренер. Убежден, он продемонстрирует хорошую работу в Роме. Для меня эта ситуация не проблема. Я переживаю такие моменты с профессионализмом. Буду честным, нам с клубом действительно пора попрощаться", – цитирует Фонсеку Football Italia.

После 34-х туров Серии А Рома расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы.

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