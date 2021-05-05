Фонсека відреагував на призначення Моурінью у Рому
Головний тренер Роми Паулу Фонсека змирився зі своєю відставкою з табору "вовків".
"Професіоналізм – це головна цінність для мене. Я в порядку, як і в свій перший день у Ромі. Я мотивований і хочу зробити все можливе для команди, поки я тут.
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Моурінью – чудовий тренер. Переконаний, він продемонструє хорошу роботу в Ромі. Для мене ця ситуація не проблема. Я переживаю такі моменти з професіоналізмом. Буду чесним, нам з клубом дійсно пора попрощатись", – цитує Фонсеку Football Italia.
Після 34-х турів Серії А Рома розташувалась на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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