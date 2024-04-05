Главный тренер "шпор" Ангелос Постекоглу сообщил, что 24-летний израильтянин вряд ли успеет восстановиться в нынешнем сезоне.

Шахтер выбил из Тоттенхэма хорошую компенсацию за Соломона – теперь Палкин берется за дело на 150 млн

Соломон присоединился к Тоттенхэму прошлым летом. Лондонцы хотели воспользоваться правилом ФИФА и забрать хавбека свободным агентом, но после затяжных переговоров все же согласились заплатить Шахтеру 6,5 млн евро. Манор успел отыграть за "шпор" 280 минут, отличиться 2 ассистами, а затем получил тяжелую травму колена.

Добавим, что Тоттенхэм борется за зону ЛЧ, отставая от четвертой Астон Виллы на 2 очка, но имея игру в запасе.

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