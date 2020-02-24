Фонсека откровенно оценил роль Мхитаряна в Роме

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды над Лечче (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

"Я был спокоен перед этим матчем, потому что команда старательно тренировалась. Мы отлично провели первые 20-30 минут матча. Футболисты ничего не боялись, это очень важно в данный момент.

Разгром команды Шахова в видеообзоре матча Рома – Лечче – 4:0

Я рад, что мы не пропускаем вторую игру подряд – с задачей команда справилась, все сыграли хорошо. Здорово выглядел Мхитарян: он раздавал отличные передачи и принимал правильные решения. Мы скучали за ним", – цитирует Фонсеку издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Рома в матче 25-го тура Серии А разгромила Лечче Шахова со счетом 4:0. Армянский экс-полузащитник Шахтера Генрих Мхитарян, который недавно восстановился после травмы, отметился голом и голевой передачей.

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