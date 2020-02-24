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Фонсека откровенно оценил роль Мхитаряна в Роме

10:53 205 Читати українською
Фонсека откровенно оценил роль Мхитаряна в Роме
Паулу Фонсека и Генрих Мхитарян / Фото из открытых источников

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды над Лечче (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

13’ Дженгиз Ундер
37’ Генрих Мхитарян
70’ Эдин Джеко
80’ Александар Коларов
 
13’ Дженгиз Ундер
37’ Генрих Мхитарян
70’ Эдин Джеко
80’ Александар Коларов

"Я был спокоен перед этим матчем, потому что команда старательно тренировалась. Мы отлично провели первые 20-30 минут матча. Футболисты ничего не боялись, это очень важно в данный момент.

Разгром команды Шахова в видеообзоре матча Рома – Лечче – 4:0

Я рад, что мы не пропускаем вторую игру подряд – с задачей команда справилась, все сыграли хорошо. Здорово выглядел Мхитарян: он раздавал отличные передачи и принимал правильные решения. Мы скучали за ним", – цитирует Фонсеку издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Рома в матче 25-го тура Серии А разгромила Лечче Шахова со счетом 4:0. Армянский экс-полузащитник Шахтера Генрих Мхитарян, который недавно восстановился после травмы, отметился голом и голевой передачей.

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Теги
Италия Лечче Лечче Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома - Лечче Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
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