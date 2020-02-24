Разгром команды Шахова в видеообзоре матча Рома – Лечче – 4:0

Мир — 23 фев 205
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У Москві "Кубок легенд" завершився скандалом – українець покарав росіян у фіналі і вилаявся через упереджене суддівство
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Шахтер – Десна: дебют VAR спас "горняков", ротация Каштру против солидных гостей, все решила магия на 90+4Украина — 23 фев 999
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Шахтер – Десна: впервые в истории УПЛ арбитр отменил гол после применения VARУкраина — 23 фев 703
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"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"Овертайм — 23 фев 529
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Динамо – Ворскла: Максимов переигрывает Михайличенко, VAR не понадобился несмотря на отмену гола, герои сборов тянутУкраина — 22 фев 2703