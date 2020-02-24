Разгром команды Шахова в видеообзоре матча Рома – Лечче – 4:0

Рома уничтожила Лечче Шахова в матче 25-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка Рома – Лечче.

Рома открыла счет уже на 13 минуте, Ундер классно реализовал один на один после передачи Мхитаряна. Чуть позже забил и сам Генрих, пробив голкиперу между ног после паса Джеко. Во втором тайме настал черед боснийского форварда – Эдин со второй попытки пробил голкипера Лечче и сравнялся по количеству голов с Винченцо Монтеллой в составе "волков". Точку в матче поставил Коларов.

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Таким образом, Рома набрала 42 очка и поднялась 5 позицию, Лечче с 25 пунктами остался вблизи зоны вылета.