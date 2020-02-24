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Разгром команды Шахова в видеообзоре матча Рома – Лечче – 4:0

00:44 13 Читати українською
Разгром команды Шахова в видеообзоре матча Рома – Лечче – 4:0
Игроки Ромы / твиттер ФК Рома

Рома уничтожила Лечче Шахова в матче 25-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка Рома – Лечче.

13’ Дженгиз Ундер
37’ Генрих Мхитарян
70’ Эдин Джеко
80’ Александар Коларов
 
13’ Дженгиз Ундер
37’ Генрих Мхитарян
70’ Эдин Джеко
80’ Александар Коларов

Рома открыла счет уже на 13 минуте, Ундер классно реализовал один на один после передачи Мхитаряна. Чуть позже забил и сам Генрих, пробив голкиперу между ног после паса Джеко. Во втором тайме настал черед боснийского форварда – Эдин со второй попытки пробил голкипера Лечче и сравнялся по количеству голов с Винченцо Монтеллой в составе "волков". Точку в матче поставил Коларов.

Шахов не помог Лечче избежать поражения от Ромы, Лацио на выезде переиграл Дженоа: 25-й тур Серии А, воскресенье

Таким образом, Рома набрала 42 очка и поднялась 5 позицию, Лечче с 25 пунктами остался вблизи зоны вылета.

blog_ava
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