Головний тренер Роми Паулу Фонсека прокоментував перемогу своєї команди над Лечче (4:0) у матчі 25-го туру чемпіонату Італії.

"Я був спокійний перед цим матчем, тому що команда старанно тренувалася. Ми чудово провели перші 20-30 хвилин матчу. Футболісти нічого не боялися, це дуже важливо у даний момент.

Розгром команди Шахова у відеоогляді матчу Рома – Лечче – 4:0

Я радий, що ми не пропускаємо другу гру поспіль – із завданням команда впоралася, всі зіграли добре. Здорово виглядав Мхітарян: він роздавав відмінні передачі і приймав правильні рішення. Ми сумували за ним", – цитує Фонсеку видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Рома у матчі 25-го туру Серії А розгромила Лечче Шахова з рахунком 4:0. Вірменський екс-півзахисник Шахтаря Генріх Мхітарян, який недавно відновився після травми, відзначився голом і гольовою передачею.

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