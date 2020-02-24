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Фонсека відверто оцінив роль Мхітаряна у Ромі

10:53 803 Читать на русском
Фонсека відверто оцінив роль Мхітаряна у Ромі
Паулу Фонсека та Генріх Мхітарян / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Роми Паулу Фонсека прокоментував перемогу своєї команди над Лечче (4:0) у матчі 25-го туру чемпіонату Італії.

13’ Дженгіз Ундер
37’ Генріх Мхітарян
70’ Едін Джеко
80’ Александр Коларов
 
13’ Дженгіз Ундер
37’ Генріх Мхітарян
70’ Едін Джеко
80’ Александр Коларов

"Я був спокійний перед цим матчем, тому що команда старанно тренувалася. Ми чудово провели перші 20-30 хвилин матчу. Футболісти нічого не боялися, це дуже важливо у даний момент.

Розгром команди Шахова у відеоогляді матчу Рома – Лечче – 4:0

Я радий, що ми не пропускаємо другу гру поспіль – із завданням команда впоралася, всі зіграли добре. Здорово виглядав Мхітарян: він роздавав відмінні передачі і приймав правильні рішення. Ми сумували за ним", – цитує Фонсеку видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Рома у матчі 25-го туру Серії А розгромила Лечче Шахова з рахунком 4:0. Вірменський екс-півзахисник Шахтаря Генріх Мхітарян, який недавно відновився після травми, відзначився голом і гольовою передачею.

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Теги
Італія Лечче Лечче Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома - Лечче Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян
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