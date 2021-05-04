Главный тренер Ромы Паулу Фонсека не планирует уходить в отставку после фиаско в полуфинале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

Фонсека встретился с владельцами Ромы Дэном и Райаном Фридкинами, а также генеральным директором клуба Тьягу Пинту относительно своего будущего в Риме, сообщает Football-Italia.

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Отмечается, что наставник отказался уходить в отставку, но руководство клуба может немедленно уволить экс-тренера Шахтера, если "волки" опозоряться и во втором поединке против Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы.

Заметим, еще в феврале Рома шла в зоне ЛЧ, но из 8-ми последних поединков чемпионата выиграла только один. Этот провал и фиаско в Манчестере (2:6) в полуфинале Лиги Европы оставляют мало шансов Фонсеке сохранить свое место работы. Фаворитом на пост нового тренера Ромы называют Маурицио Сарри.

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