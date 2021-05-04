Головний тренер Роми Пауло Фонсека не планує іти у відставку після фіаско у півфіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Фонсека зустрівся із власниками Роми Деном та Раяном Фрідкінами, а також генеральним директором клубу Тьягу Пінту щодо свого майбутнього у Римі, повідомляє Football-Italia.

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Зазначається, що наставник відмовився йти у відставку, але керівництво клубу може негайно звільнити екс-тренера Шахтаря, якщо "вовки" зганбляться і в другому поєдинку проти Манчестер Юнайтед у півфіналі Ліги Європи.

Зауважимо, ще у лютому Рома йшла в зоні ЛЧ, але з 8-ми останніх поєдинків чемпіонату виграла лише один. Цей провал та фіаско в Манчестері (2:6) у півфіналі Ліги Європи залишають обмаль шансів Фонсеці зберегти своє місце роботи. Фаворитом на посаду нового тренера Роми називають Мауріціо Саррі.

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