"Я хотел бы поблагодарить всех, кто посылал сообщения поддержки моей семье и мне.

"Я приехал сюда не за деньгами": Де Дзерби не захотел бежать из Украины и не паникует из-за нападения России

Мы находимся в Киеве и делаем все возможное, чтобы оставаться сильными в этот очень сложный для Украины момент", – написал Фонсека в Twitter и опубликовал видеосообщение. Португалец во время своей работы в Шахтере женился на украинке, пара воспитывает сына.

Напомним, утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию. Фактически Россия при поддержке Беларуси начала открытую войну без объявления. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

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