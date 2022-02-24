"Это плохой день, ночью нас разбудили взрывы. Воздушное пространство закрыто. Посольство Италии убеждало нас уехать, но я не мог отвернуться от Шахтера, от футбола и поступить именно так. Я долго ждал, когда федерация приостановит чемпионат, потому что произошло то, что произошло на Донбассе. Но я не уехал, потому что я здесь, чтобы заниматься спортом, и не мог отвернуться от чемпионата, болельщиков.

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У меня в составе 13 бразильских ребят, тоже мой штаб. Мы могли вернуться домой, когда это было безопасно, но нет, мы ждали, и сегодня нас разбудили взрывы. Сегодня утром они остановили чемпионат. Из окон гостиницы "Опера" мы видели, как двигаются ряды машин, думаю, они едут в Польшу. Итальянское посольство убеждало нас уехать, но я не мог, повторяю, я человек спорта и не мог повернуться спиной к клубу, к футболу и уйти вот так.

Теперь они закрыли воздушное пространство, и мы остаемся здесь. Я не думаю, что нам сейчас грозит опасность, я приехал сюда, чтобы по-настоящему заниматься спортом, и я сохраняю терпение. Я приехал сюда не за деньгами, в Италии мне предлагали больше, я приехал сюда, чтобы получить опыт. Теперь подожду, Это тоже опыт, хоть и грустный", – приводит слова Де Дзерби корреспондент Eurosport Сявуш Феллахи.

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