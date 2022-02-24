"Я хотів би подякувати усім, хто надсилав повідомлення турботи та підтримки моїй сім'ї та мені.

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Ми перебуваємо у Києві та робимо все можливе, щоб залишатися сильними у цей дуже складний для України момент", – написав Фонсека у Twitter та опублікував відеоповідомлення. Португалець під час своєї роботи у Шахтарі одружився з українкою, пара виховує сина.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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