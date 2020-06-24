toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ТОТТЕНХЭМ - ВЕСТ ХЭМ ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"У Ромы есть одна уверенность – это Фонсека": легенда "волков" разочарован бардаком в управлении клуба

00:25 - Читати українською
"У Ромы есть одна уверенность – это Фонсека": легенда "волков" разочарован бардаком в управлении клуба
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Бывший голкипер Ромы Франко Танкреди, который выигрывал Скудетто в сезоне-1982/83, поделился мнением о проблемах в менеджменте клуба.

"В настоящее время общего беспокойства и путаницы есть одна уверенность, и эта уверенность – Паулу Фонсека. Я очень уважаю этого тренера и надеюсь, все пойдет, как надо, все будет расставлено на свои места, и эту ситуацию удастся решить.

Рома официально отстранила от работы спортивного директора – он пришел в клуб вместе с Фонсекой

Тифози Ромы заслуживают большего. Я сам романиста с ног до головы. Я тридцать один год прослужил клубу. Я пережил прекрасные моменты и как игрок, и как сотрудник тренерского штаба. Я всегда буду благодарен Роме и ее тифози за теплоту. И теперь я надеюсь, что стадион снова откроют, и я смогу привести внука посмотреть, как играет Рома", – цитирует Танкреди Il Tempo.

Напомним, сейчас Рома переживает кризис в управлении. Спортивный директор Джанулка Петраки был отстранен от исполнения своих обязанностей из-за конфликта с президентом.

Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А

blog_ava
Тоттенхэм – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ с Ярмоленко в запасе
23 июня
841
Теги
Италия Джанлука Петраки Рома Рома Паулу Паулу Фонсека
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
38
мин
Кремень
18:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук