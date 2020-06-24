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Фонсека оцінив своє майбутнє на посаді наставника Роми

20:07 - Читать на русском
Фонсека оцінив своє майбутнє на посаді наставника Роми
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека поділився очікування напередодні поєдинку 27-го туру Серії А проти Сампдорії.

 

"Ми тестували різноманітні схеми, і я можу сказати, що в найближчому матчі ми відмовимося від формації з трьома захисниками. Наразі я більше хочу бачити правильне ставлення гравців до своєї роботи. Тактична модель – не така важлива.

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Я бачу себе виключно на посаді тренера Роми. Всім відомо, як я полюбив цю команду і Рим. Проте, не потрібно втрачати зв'язок з реальністю. Важливо бути сфокусованим на тому, що відбувається зараз.

У минулому поєдинку проти генуезців ми продемонстрували не найкращий свій футбол, тоді ми неправильно налаштувалися на матч. Вважаю, що після того матчу моя команда серйозно змінилася", – цитує Фонсеку Football Italia.

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Теги
Рома - Сампдорія Рома Рома Італія Паулу Паулу Фонсека
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