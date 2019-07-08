Фонсека неоднозначно прокомментировал возможный трансфер Игуаина в Рому

Новоиспеченный тренер Ромы Паулу Фонсека высоко оценил уровень игры нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина.

"Игуаин? Я не хочу говорить об игроке, которого сейчас здесь нет. Если он приедет, мы поговорим о нем, но я не хочу говорить о трансферах, которые не состоялись.

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Я думаю, что те, кто сомневается в Игуаине, сумасшедшие. На данный момент он немного потерял уверенность в себе, но он, безусловно, будет хорошим усилением для Ромы, если Джеко пойдет", – цитирует Фонсеку La Gazzetta dello Sport.

Напомним, последние полгода Игуаин выступал за Челси на правах аренды. Ювентус не заинтересован в услугах аргентинца и намерен продать его уже этим летом.

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