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Ювентус продаст Игуаина – Сарри не заинтересован в услугах нападающего

16:24 80 Читати українською
Ювентус продаст Игуаина – Сарри не заинтересован в услугах нападающего
Гонсало Игуаин / Reuters

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин покинет "Старую синьору" этим летом.

Ювентус сообщил Гонсало Игуаину, что больше не заинтересован в услугах нападающего, передает Goal.com.

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По информации издания, новый тренер команды Маурицио Сарри не видит места аргентинцу в составе команды, ведь на позиции центрфорварда будет выступать Криштиану Роналду.

Отметим, что сезон 2018/19 Игуаин начал в Милане, а завершил в Челси. В Милане Игуаин провел 15 матчей в Серии А, отметившись 6 забитыми голами, а в Челси за 14 игр форвард забил 5 мячей.

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