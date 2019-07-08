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Фонсека неоднозначно прокоментував потенційний трансфер Ігуаїна в Рому

8 липня 20:03 657 Читать на русском
Фонсека неоднозначно прокоментував потенційний трансфер Ігуаїна в Рому
Гонсало Ігуаїн / Фото Sky Sports

Новоспечений тренер Роми Паулу Фонсека високо оцінив рівень гри нападника Ювентуса Гонсало Ігуаїна.

"Ігуаїн? Я не хочу говорити про гравця, якого зараз тут немає. Якщо він приїде, ми поговоримо про нього, але я не хочу говорити про трансфери, які не відбулися.

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Я думаю, що ті, хто сумнівається в Ігуаїні, божевільні. На даний момент він трохи втратив впевненість у собі, але він, безумовно, буде хорошим підсиленням для Роми, якщо Джеко піде", – цитує Фонсеку La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, останні півроку Ігуаїн виступав за Челсі на правах оренди. Ювентус не зацікавлений в послугах аргентинця і має намір продати його вже цього літа.

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