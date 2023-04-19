У бывшего главного тренера Шахтера Паула Фонсеки, который сейчас возглавляет Лилль, есть шансы перебраться в Англию.

50-летнего португальца в течение года сватают в АПЛ, в частности в Тоттенхэм и Кристал Пэлас. Теперь же он стал фаворитом на пост наставника Вест Хэма, сообщает The Guardian.

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"Молотки" на фоне сложного сезона не планируют продолжать сотрудничество с Дэвидом Мойесом, контракт которого истекает летом. Лондонский клуб уже готовится к переменам. Фонсека привлекает руководство Вест Хэма атакующим футболом, который поставил в Лилле за сезон.

Кроме того, Паулу уже знаком с мажоритарным акционером клуба Дэвидом Салливаном. 5 лет назад лондонцы тоже искали замену Мойесу, а экс-тренер Шахтера был одним из кандидатов. Тогда избрали Мануэля Пеллегрини.

Конкурентами португальца, имеющего контракт с Лиллем до 2024 года, будут Грэм Поттер и Брендан Роджерс. Оба находятся без работы после увольнений из Челси и Лестера соответственно.

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