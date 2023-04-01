Фонсека прокомментировал слухи об уходе из Лилля – экс-тренера Шахтера сватают в АПЛ
1 апреля 12:52 - Читати українською
Португальский наставник Паулу Фонсека отреагировал на информацию о возможном прекращении сотрудничества с французским клубом.
"У меня контракт еще на год. Я очень рад быть здесь. Это правда, что мы начали подготовку к следующему сезону вместе с президентом.
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Я полностью сосредоточен на Лилле и на последних матчах сезона. Мое будущее в Лилле", – цитирует Фонсеку SuiveurLillois.
Напомним, ранее СМИ заявляли, что португальский специалист летом может заменить Роя Ходжсона на посту главного тренера английского Кристал Пэлас.
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