Португальский наставник Паулу Фонсека отреагировал на информацию о возможном прекращении сотрудничества с французским клубом.

"У меня контракт еще на год. Я очень рад быть здесь. Это правда, что мы начали подготовку к следующему сезону вместе с президентом.

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Я полностью сосредоточен на Лилле и на последних матчах сезона. Мое будущее в Лилле", – цитирует Фонсеку SuiveurLillois.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что португальский специалист летом может заменить Роя Ходжсона на посту главного тренера английского Кристал Пэлас.

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