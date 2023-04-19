Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який зараз очолює Лілль, має шанси перебратись в Англію.

50-річного португальця протягом року сватають в АПЛ, зокрема у Тоттенхем та Крістал Пелас. Тепер же він став фаворитом на пост наставника Вест Хема, стверджує The Guardian.

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"Молотки" на фоні складного сезону не планують продовжувати співпрацю з Девідом Мойєсом, контракт якого завершується влітку. Лондонський клуб вже готується до змін. Фонсека приваблює керівництво Вест Хема атакувальним футболом, який поставив у Ліллі за сезон.

Окрім цього, Паулу вже знайомий з мажоритарним акціонером клубу Девідом Салліваном. 5 років тому лондонці теж шукали заміну Мойєсу, а екс-тренер Шахтаря був одним із кандидатів. Тоді обрали Мануеля Пеллегріні.

Конкурентами португальця, який має контракт з Ліллем до 2024 року, будуть Грем Поттер та Брендан Роджерс. Обидва перебувають без роботи після звільнень з Челсі та Лестера відповідно.

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