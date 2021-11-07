Паулу Фонсека оказался в списке кандидатов на должность главного тренера Астон Виллы, сообщает Daily Mail.

Астон Вилла подхватила эстафету отставок в АПЛ

Португальский специалист остается без работы после ухода из Ромы летом. Фонсеку уже сватали в Тоттенхэме и Ньюкасл. На должности наставника бирмингемцев экс-наставник Шахтера может заменить Дина Смита, уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 11 туров АПЛ Астон Вилла расположилась на 15-й строчке турнирной таблицы.

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