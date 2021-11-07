Паулу Фонсека опинився у списку кандидатів на посаду головного тренера Астон Вілли, повідомляє Daily Mail.

Астон Вілла підхопила естафету відставок в АПЛ

Португальський фахівець залишається без роботи після відходу з Роми влітку. Фонсеку вже сватали у Тоттенхем та Ньюкасл. На посаді наставника бірмінгемців екс-наставник Шахтаря може замінити Діна Сміта, якого звільнили через незадовільні результати команди.

Після 11-ти турів АПЛ Астон Вілла розташувалась на 15-й сходинці турнірної таблиці.

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