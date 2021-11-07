50-летний специалист потерял должность наставника "вилланов", сообщает официальный сайт клуба.

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Смит был уволен на фоне неудовлетворительных результатов бирмингемцев. В пятницу Вилла потерпела пятое поражение подряд в чемпионате и всего на 2 очка опережает зону вылета. Также "вилланы" завершили выступления в Кубке лиги, вылетев от "Челси" в серии пенальти.

Дин Смит возглавил Астон Виллу в октябре 2018-го и сразу вывел бирмингемцев в Премьер-лигу. Сезон 2020/21 "вилланы" завершили на 11-й строчке, а коуч был признан тренером месяца в декабре.

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