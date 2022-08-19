"Люди там ежедневно переживают трагедию. Остальной мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти людей и детей, которые борются за свои жизни. Для меня это самая сложная вещь во всем этом.

Легионер Шахтера не вернулся с командой в Украину

Мне тоже трудно принять, как мы можем позволять всему этому происходить. Мы должны делать гораздо больше или гораздо больше людей и детей погибнут. Они хотят жить в мире.

Украинцы очень скромные и трудолюбивые. Когда Шахтер предложил мне работу, это было легкое решение", – сказал Фонсека в комментарии Coaches' Voice.

Напомним, Паулу работал в Украине с 2016 по 2019 годы и завоевал с Шахтером три чемпионства УПЛ, три Кубка и один Суперкубок страны.

"Десь в Італії Де Дзербі сьорбнув вина": Динамо в нокдауні, велика претензія до УЄФА, а Циганков не поїде в АПЛ