Нападающий Лассина Траоре, в отличие от своих одноклубников, остался в Европе.

Накануне "горняки" завершили сборы в Словении и вернулись в Украину. Уже 23 августа Шахтер сыграет первый матч УПЛ 2022/23 против Металлиста 1925.

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В составе "оранжево-черных" отсутствует Лассина Траоре, который на сборах находился в расположении команды. Нападающий вернулся в Амстердам и выложил фото тренировки в одном из местных фитнес-центров.

Вернется ли Лассина к первому матчу чемпионата Украины, неизвестно. К слову, 21-летний буркиниец вместе с хорватом Невеном Джурасеком являются единственными легионерами в команде Йовичевича.

Напомним, Траоре перешел в Шахтер летом 2021-го из Аякса за 10 миллионов евро. Форвард очень классно начал карьеру в Украине (14 матчей, 9 голов), но получил серьезную травму и выбыл до конца сезона, только недавно вернувшись на поле.

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