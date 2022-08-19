Фонсека: Світ докладає недостатньо зусиль, щоб врятувати українців
Екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який нині очолює французький Лілль, поділився думками про війну в Україні.
"Люди там щодня переживають трагедію. Решта світу докладає недостатньо зусиль, щоб врятувати людей та дітей, які борються за свої життя. Для мене це найскладніша річ в усьому цьому.
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Мені також важко прийняти, як ми можемо дозволяти всьому цьому відбуватись. Ми мусимо робити набагато більше, інакше значно більше людей і дітей загинуть. Вони лише хочуть жити у мирі.
Українці дуже скромні і працьовиті. Коли Шахтар запропонував мені роботу, це було легким рішенням", – сказав Фонсека у коментарі Coaches' Voice.
Нагадаємо, Паулу працював в Україні з 2016 по 2019 роки і завоював з Шахтарем три чемпіонства УПЛ, три Кубки та один Суперкубок країни.
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