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Фонсека і Рома досягли згоди – на місце португальця може прийти екс-асистент Луческу

11:50 1860 Читать на русском
Фонсека і Рома досягли згоди – на місце португальця може прийти екс-асистент Луческу
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека зустрівся з босами Роми у Мадриді і має усну домовленість щодо переходу до керма римської команди.

Рома бажає визначитись з наставником команди на наступний рік перед початком підготовки до нового сезону і вже має усну домовленість з керманичем донецького Шахтаря Паулу Фонсекою, повідомляє Corriere dello Sport.

Рома отримала відмову від Аякса щодо тен Хага – Фонсека став ще ближчим до призначення наставником "вовків"

За інформацією видання, вчора керівництво Роми зустрілось з Фонсекою в Мадриді. Повідомляється, що сторони досягли усної домовленості, однак офіційного підтвердження ще не було.

Також видання додає, що Шахтар вже має кандидатуру на заміну Фонсеки. Ним може стати Карлос Заго, який вже працював у штабі Мірчі Луческу у Шахтарі у 2013-2015 роках.

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Італія Шахтар Шахтар Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансфери Шахтаря Антоніо Карлос Заго Антоніо Карлос Заго
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