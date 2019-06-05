Фонсека і Рома досягли згоди – на місце португальця може прийти екс-асистент Луческу

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека зустрівся з босами Роми у Мадриді і має усну домовленість щодо переходу до керма римської команди.

Рома бажає визначитись з наставником команди на наступний рік перед початком підготовки до нового сезону і вже має усну домовленість з керманичем донецького Шахтаря Паулу Фонсекою, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, вчора керівництво Роми зустрілось з Фонсекою в Мадриді. Повідомляється, що сторони досягли усної домовленості, однак офіційного підтвердження ще не було.

Також видання додає, що Шахтар вже має кандидатуру на заміну Фонсеки. Ним може стати Карлос Заго, який вже працював у штабі Мірчі Луческу у Шахтарі у 2013-2015 роках.

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