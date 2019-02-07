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Фонсека: Бондарь остается в первой команде, Соломон адаптировался к игре Шахтера

21:14 113 Читати українською
Фонсека: Бондарь остается в первой команде, Соломон адаптировался к игре Шахтера
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о новых игроках в первой команде – Маноре Соломоне и Валерие Бондаре.

"Соломон – отличное приобретение для нас. Это даже заметно со стороны, исходя из того, как он адаптировался к нашему стилю игры и требованиями. Игрок с такими характеристиками очень нужен нам.

Соломон: Фонсека сказал, что дает мне время

Его дриблинг и его пас – он прекрасно понимает, что надо делать на поле. Однако не забывайте, что Манор недавно присоединился к нам. Он словно попал в другую реальность. Он молод и ему еще нужно время, но не сомневаюсь, что он – очень сильный конкурент в атаке.

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Что касается Бондаря, то он останется в команде. Этот защитник мне очень нравится характером и умом. В спаррингах он действовал очень качественно", – сказал Фонсека в эфире телеканала "Футбол 1".

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Валерий Бондарь Валерий Бондарь Манор Соломон Манор Соломон
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