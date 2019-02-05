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Бондарь прокомментировал дебют за взрослую команду Шахтера

08:00 76 Читати українською
Бондарь прокомментировал дебют за взрослую команду Шахтера
Валерий Бондарь / Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился впечатлениями от дебюта во взрослой команде "горняков".

"Мечта осуществилась, хотя матч с Ботевом и имел товарищеский характер. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу за предоставленный мне шанс.

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Первая команда? Я раньше иногда подключался к тренировкам основы, поэтому не могу сказать, что мне было трудно. Дали установку, все нормально", – сказал Бондарь в эфире телеканала "Футбол 1".

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Заметим, 19-летний Бондарь был довызван на сборы Шахтера из молодежной команды после травмы центрального защитника Валерия Бондаренко. Молодой центрбек удачно дебютировал в матче с Ботевом.

Товарищеские матчи

Шахтер - Ботев: Понедельник 04 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
6 : 1
Ботев
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Шахтер Шахтер Шахтер - Ботев Товарищеские матчи Валерий Бондарь Валерий Бондарь
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