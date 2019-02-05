Бондарь прокомментировал дебют за взрослую команду Шахтера

Защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился впечатлениями от дебюта во взрослой команде "горняков".

"Мечта осуществилась, хотя матч с Ботевом и имел товарищеский характер. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу за предоставленный мне шанс.

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Первая команда? Я раньше иногда подключался к тренировкам основы, поэтому не могу сказать, что мне было трудно. Дали установку, все нормально", – сказал Бондарь в эфире телеканала "Футбол 1".

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Заметим, 19-летний Бондарь был довызван на сборы Шахтера из молодежной команды после травмы центрального защитника Валерия Бондаренко. Молодой центрбек удачно дебютировал в матче с Ботевом.