Соломон: Фонсека сказал, что дает мне время

Новичок Шахтера Манор Соломон рассказал о знакомстве с Паулу Фонсекой.

"Фонсека сказал, что дает мне время. Что на поле и вне его мне будет помогать персонал клуба. Мы просто познакомились. Уверен, что во всем буду чувствовать его поддержку и помощь.

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Перед тем, как перейти в Шахтер, я слышал, что Паулу отличный наставник и в прошлом хороший игрок. В течение всей тренировки мне также помогали его ассистенты, показывали, какую позицию на поле лучше занять. Это отлично, они могут научить где и как лучше действовать", – цитирует Соломона официальный сайт Шахтера.

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