Фонсека: Бондар залишається в першій команді, Соломон адаптувався до гри Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про нових гравців у першій команді – Манора Соломона та Валерія Бондаря.

"Соломон – чудове придбання для нас. Це навіть помітно зі сторони, виходячи з того, як він адаптувався до нашого стилю гри і вимогами. Гравець з такими характеристиками дуже потрібен нам.

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Його дриблінг і його пас – він прекрасно розуміє, що треба робити на полі. Проте не забуваймо, що Манор нещодавно приєднався до нас. Він немов потрапив в іншу реальність. Він молодий і йому ще потрібен час, але не сумніваюся, що він – дуже сильний конкурент в атаці.

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Що стосується Бондаря, то він залишиться в команді. Цей захисник мені дуже подобається характером і розумом. У спарингах він діяв дуже якісно", – сказав Фонсека в ефірі телеканалу "Футбол 1".