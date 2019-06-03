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Фонсека расхвалил молодых игроков Динамо

07:30 186 Читати українською
Фонсека расхвалил молодых игроков Динамо
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека выразил комплименты молодым футболистам Динамо.

"Мне нравится достаточно много молодых ребят из Динамо. Нам не стоит смотреть на турнирную таблицу. Динамо с каждым годом становится все сильнее. И я уверен, что в следующем году Динамо будет еще сильнее, если останется с этими игроками.

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Шепелев, Бурда, Миколенко и другие молодые ребята добавляют. Все эти молодые ребята через год станут сильнее. Это без всяких сомнений. Потому что у них есть замечательные достоинства", – цитирует Фонсеку FootballHub.

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко Владимир Шепелев Владимир Шепелев Никита Бурда Никита Бурда
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