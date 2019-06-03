Фонсека расхвалил молодых игроков Динамо

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека выразил комплименты молодым футболистам Динамо.

"Мне нравится достаточно много молодых ребят из Динамо. Нам не стоит смотреть на турнирную таблицу. Динамо с каждым годом становится все сильнее. И я уверен, что в следующем году Динамо будет еще сильнее, если останется с этими игроками.

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Шепелев, Бурда, Миколенко и другие молодые ребята добавляют. Все эти молодые ребята через год станут сильнее. Это без всяких сомнений. Потому что у них есть замечательные достоинства", – цитирует Фонсеку FootballHub.

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