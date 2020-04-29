Фомин оценил свои тренерские амбиции – форвард сохраняет конспекты Луческу

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин поразмышлял, чем будет заниматься после завершения карьеры.

"Пока, если честно, я не знаю, чего хочу после завершения карьеры. Сейчас хочу играть в футбол, пока позволяет здоровье. Надеюсь, еще поиграю, а что будет дальше – пока сам не знаю.

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Но в голове есть некоторые планы, идеи на будущее. Хочу, чтобы меня не застала врасплох эта ситуация. Институт физкультуры я закончил, у меня есть диплом, сейчас можно выучиться, получить какие-то категории, начинать с детей или, возможно, быть селекционером.

Тренером во взрослом футболе я себя пока не вижу. Хотя есть конспекты, некоторые тренировки интересные. Посмотрим.

Не то, что конспекты, но есть некоторые тренировки Мирчи Луческу, Александра Бабича, Романа Григорчука. В принципе, и в памяти отложилось, и есть несколько тетрадей с упражнениями, которые мне были и интересны", – цитирует Фомина Football.ua.

В нынешнем сезоне УПЛ 34-летний форвард провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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