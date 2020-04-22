toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Фомин: При Зеленском стало только хуже

10:43 122 Читати українською
Фомин: При Зеленском стало только хуже
Руслан Фомин / Фото из открытых источников

Форвард Мариуполя Руслан Фомин признался, что не видит положительных изменений за год правления Владимира Зеленского.

"К сожалению, пока нет. Пока вообще ничего не изменилось. Я думаю, что с этими всеми ситуациями даже хуже стало. Эпидемия, цены, доллар растет.

"Худжамов шутил, что из меня песок сыплется", – Фомин рассказал когда завершит карьеру

Честно, пока только хуже. Единственное, что хочется – чтобы не было войны на Донбассе. Верим и надеемся", – сказал Фомин в интервью Youtube-каналу Stargorod Sport.

Напомним, Руслан – воспитанник харьковского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2002 году в местном Арсенале. Наибольших успехов достиг с донецким Шахтером, с которым дважды становился чемпионом Украины. С 2018 года выступает за Мариуполь. В текущем сезоне в УПЛ Руслан провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків

blog_ava
Пятов рассказал о своем отношении к Ракицкому после переезда защитника в Россию
06:30
526
Теги
Видеоновости Руслан Фомин Руслан Фомин Мариуполь Мариуполь
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
33
мин
Осасуна
23:55
Леганес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук