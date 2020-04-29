Фомін оцінив свої тренерські амбіції – форвард зберігає конспекти Луческу

Нападник Маріуполя Руслан Фомін порозмірковував, чим займатиметься після завершення кар'єри.

"Поки, якщо чесно, я не знаю, чого хочу після завершення кар'єри. Зараз хочу грати в футбол, поки дозволяє здоров'я. Сподіваюся, ще пограю, а що буде далі – поки сам не знаю.

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Але в голові є деякі плани, ідеї на майбутнє. Хочу, щоб мене не застала зненацька ця ситуація. Інститут фізкультури я закінчив, у мене є диплом, зараз можна вивчитися, отримати якісь категорії, починати з дітей або, можливо, бути селекціонером.

Тренером у дорослому футболі я себе поки не бачу. Хоча є конспекти, деякі тренування цікаві. Подивимося.

Не те, що конспекти, але є деякі тренування Мірчі Луческу, Олександра Бабича, Романа Григорчука. В принципі, і в пам'яті відклалося, і є кілька зошитів з вправами, які мені були і є цікавими", – цитує Фоміна Football.ua.

У нинішньому сезоні УПЛ 34-річний форвард провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

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