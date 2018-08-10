Фомин: Нас надломил второй пропущенный мяч

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин прокомментировал матч квалификации Лиги Европы против Бордо.

"Начали хорошо. Забили быстрый гол, как и планировали. Но нас где-то надломил второй пропущенный мяч. Можно сказать, привезли его сами себе. Шансы минимальные остаются – ничего, будем готовиться. Сейчас пропускаем тур в чемпионате, и, может быть, перед ответной игрой у нас будет больше сил.

Конечно, команда у Бордо, не побоюсь сказать, классом выше нашей. Поэтому за ошибки она сразу наказывала.

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Все футболисты техничные, индивидуально сильные: фланги бегут, нападающий очень резкий – цепляется. Но играть с Бордо можно и нужно было. Ничего страшного, это опыт, и после таких поражений мы станем сильнее.

Во втором тайме, считаю, хорошо выбегали в атаку и неплохо играли позиционно. Возможно, сначала стоило играть в два нападающих или в более атакующий футбол. Ничего, теперь терять нам нечего – в ответном матче будем больше атаковать", – передает слова Фомина Sportarena.

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