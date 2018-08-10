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Фомін: Нас надламав другий пропущений м'яч

09:08 326 Читать на русском
Фомін: Нас надламав другий пропущений м'яч
Руслан Фомін / ФК Маріуполь

Нападник Маріуполя Руслан Фомін прокоментував матч кваліфікації Ліги Європи проти Бордо.

"Почали добре. Забили швидкий гол, як і планували. Але нас десь надламав другий пропущений м'яч. Можна сказати, привезли його самі собі. Шанси мінімальні залишаються – нічого, будемо готуватися. Зараз пропускаємо тур в чемпіонаті, і, може бути, перед повторною грою у нас буде більше сил.

Звичайно, команда у Бордо, не побоюся сказати, класом вище нашої. Тому за помилки вона відразу карала.

Маріуполь – Бордо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Всі футболісти технічні, індивідуально сильні: фланги біжать, нападник дуже різкий – чіпляється. Але грати з Бордо можна і потрібно було. Нічого страшного, це досвід, і після таких поразок ми станемо сильнішими.

У другому таймі, вважаю, добре вибігали в атаку і непогано грали позиційно. Можливо, спочатку варто було грати в два нападаючих або в більш атакуючий футбол. Нічого, тепер втрачати нам нічого – в матчі-відповіді будемо більше атакувати", – передає слова Фоміна Sportarena.

Маріуполь – Бордо: приазовці себе перевершили, але індивідуальні помилки відібрали в них шанси на продовження боротьби

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 3
Бордо
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Теги
Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо Маріуполь - Бордо Руслан Фомін Руслан Фомін Ліга Європи
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