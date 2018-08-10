Фомін: Нас надламав другий пропущений м'яч

Нападник Маріуполя Руслан Фомін прокоментував матч кваліфікації Ліги Європи проти Бордо.

"Почали добре. Забили швидкий гол, як і планували. Але нас десь надламав другий пропущений м'яч. Можна сказати, привезли його самі собі. Шанси мінімальні залишаються – нічого, будемо готуватися. Зараз пропускаємо тур в чемпіонаті, і, може бути, перед повторною грою у нас буде більше сил.

Звичайно, команда у Бордо, не побоюся сказати, класом вище нашої. Тому за помилки вона відразу карала.

Маріуполь – Бордо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Всі футболісти технічні, індивідуально сильні: фланги біжать, нападник дуже різкий – чіпляється. Але грати з Бордо можна і потрібно було. Нічого страшного, це досвід, і після таких поразок ми станемо сильнішими.

У другому таймі, вважаю, добре вибігали в атаку і непогано грали позиційно. Можливо, спочатку варто було грати в два нападаючих або в більш атакуючий футбол. Нічого, тепер втрачати нам нічого – в матчі-відповіді будемо більше атакувати", – передає слова Фоміна Sportarena.

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