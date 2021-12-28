Фил Фоден недоволен своим игровым временем в Манчестер Сити и хочет чаще появляться в стартовом составе, сообщает The Telegraph.

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Несмотря на это, 20-летний англичанин не намерен покидать лагерь "горожан". Фил попал в стартовую 11-ку только один раз за последние 10 матчей команды Хосепа Гвардиолы. По информации СМИ, в услугах хавбека заинтересован Реал.

В нынешнем сезоне АПЛ Фоден провел 10 поединков, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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