Філ Фоден незадоволений своїм ігровим часом у Ман Сіті та хоче частіше з'являтись у стартовому складі, повідомляє The Telegraph.

Реал налаштований переманити Фодена з Манчестер Сіті

Попри це, 20-річний англієць не має наміру покидати табір "містян". Філ потрапив у стартову 11-ку лише один раз за останні 10 поєдинків команди Хосепа Гвардіоли. За інформацією ЗМІ, у послугах хавбека зацікавлений Реал.

У нинішньому сезоні АПЛ Фоден провів 10 поєдинків, в яких відзначився двома голами та асистом.

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