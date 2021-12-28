Фоден має претензії до Гвардіоли – хавбек визначився зі своїм майбутнім в Манчестер Сіті
20:27 - Читать на русском
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден прагне довести свою необхідність тренерському штабу "містян".
Філ Фоден незадоволений своїм ігровим часом у Ман Сіті та хоче частіше з'являтись у стартовому складі, повідомляє The Telegraph.
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Попри це, 20-річний англієць не має наміру покидати табір "містян". Філ потрапив у стартову 11-ку лише один раз за останні 10 поєдинків команди Хосепа Гвардіоли. За інформацією ЗМІ, у послугах хавбека зацікавлений Реал.
У нинішньому сезоні АПЛ Фоден провів 10 поєдинків, в яких відзначився двома голами та асистом.
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