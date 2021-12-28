Королевский клуб надеется воспользоваться тем фактом, что Фоден получает мало игрового времени в манкунианском клубе, и переманить его в Испанию, сообщает AS со ссылкой на The Mirror.

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За 15 туров нынешнего сезона АПЛ 20-летний англичанин 10 раз выходил на поле, но в среднем за один матч играет чуть больше 50-ти минут. Это позволило Фодену записать в свой актив 2 гола и одну результативную передачу.

Ранее сам игрок заявлял о желании уйти из команды, поскольку в Манчестер Сити получает недостаточное, по его мнению, количество игрового времени. Реал готов решить этот вопрос.

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