Реал настроен переманить Фодена из Манчестер Сити
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден стал трансферной целью мадридского Реала.
Королевский клуб надеется воспользоваться тем фактом, что Фоден получает мало игрового времени в манкунианском клубе, и переманить его в Испанию, сообщает AS со ссылкой на The Mirror.
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За 15 туров нынешнего сезона АПЛ 20-летний англичанин 10 раз выходил на поле, но в среднем за один матч играет чуть больше 50-ти минут. Это позволило Фодену записать в свой актив 2 гола и одну результативную передачу.
Ранее сам игрок заявлял о желании уйти из команды, поскольку в Манчестер Сити получает недостаточное, по его мнению, количество игрового времени. Реал готов решить этот вопрос.
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