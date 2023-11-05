Флуміненсе виявився сильнішим за Бока Хуніорс у вирішальному поєдинку за Кубок Лібертадорес. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес 2023, фінал

Бока Хуніорс – Флуміненсе – 1:2

Голи: Адвінкула, 72 – Кано, 36, Кенеді, 99

Вилучення: Фабра, 114 – Кенеді, 102

У битві за найпрестижніший трофей Південної Америки зійшлись іменита Бока Хуніорс (Кавані та Серхіо Ромеро у старті) і Флуміненсе (Марсело, Феліпе Мело та Гансо). Бразильці повели в рахунку на 36 хвилині – Герман Кано пробив точно у нижній кут після зрячого пасу Кено з правого флангу.

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Бока Хуніорс зуміла відіграти в середині другого тайму – забив Луїс Адвінкула, який виступав за Таврію з 2012 по 2013 роки. Перуанець змістився з правого флангу та пробив – воротар не зміг нічого вдіяти з ударом у дальній нижній кут.

Гра перейшла в овертайм, де Флуміненсе виявився сильнішим. Шикарну комбінацію бразильців потужним ударом з меж штрафного завершив Кенеді. За емоційне святкування він отримав другу жовту, але Фабра досить швидко вирівняв склади, отримавши пряму червону.

FLUMINENSE TAKE THE LEAD IN THE COPA LIBERTADORES FINAL!!!



MARCELO COULD BE WINNING ANOTHER TROPHY!!! pic.twitter.com/paF3pUwP0Y — Noodle Vini (@vini_ball) November 4, 2023

GOLAÇO DO BOCA JUNIORS pic.twitter.com/l6C5awQref — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 4, 2023