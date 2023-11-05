Флуміненсе став володарем Кубка Лібертадорес-2023, у фіналі здолавши Бока Хуніорс – не допоміг шедевр екс-гравця Таврії
Флуміненсе виявився сильнішим за Бока Хуніорс у вирішальному поєдинку за Кубок Лібертадорес. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Кубок Лібертадорес 2023, фінал
Бока Хуніорс – Флуміненсе – 1:2
Голи: Адвінкула, 72 – Кано, 36, Кенеді, 99
Вилучення: Фабра, 114 – Кенеді, 102
У битві за найпрестижніший трофей Південної Америки зійшлись іменита Бока Хуніорс (Кавані та Серхіо Ромеро у старті) і Флуміненсе (Марсело, Феліпе Мело та Гансо). Бразильці повели в рахунку на 36 хвилині – Герман Кано пробив точно у нижній кут після зрячого пасу Кено з правого флангу.
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Бока Хуніорс зуміла відіграти в середині другого тайму – забив Луїс Адвінкула, який виступав за Таврію з 2012 по 2013 роки. Перуанець змістився з правого флангу та пробив – воротар не зміг нічого вдіяти з ударом у дальній нижній кут.
Гра перейшла в овертайм, де Флуміненсе виявився сильнішим. Шикарну комбінацію бразильців потужним ударом з меж штрафного завершив Кенеді. За емоційне святкування він отримав другу жовту, але Фабра досить швидко вирівняв склади, отримавши пряму червону.