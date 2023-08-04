Флуминенсе официально оспорил удаление своего защитника Марсело в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против Аргентинос Хуниорс. В этой встрече экс-звезда Реала сломал ногу Лучиано Санчесу.

Марсело сломал ногу сопернику и сам расплакался прямо на поле – жуткие кадры

Руководство Флуминенсе считает, что Марсело не специально "сломал" игрока соперника, о чем свидетельствует мгновенная реакция игрока после случившегося. Клуб утверждает, что имел место быть несчастный случай. Как информирует Globo, боссы бразильского клуба осознают, что отменить дисквалификацию Марсело будет тяжело, но они на это надеются.

Согласно UOL, в четверг, 3 августа, пострадавший Лучано Санчес покинул больницу в инвалидном кресле. Он получил перелом левой ноги и пропустит от 10 до 12 месяцев. Сам Санчес назвал инцидент на футбольном поле случайностью. "Я восхищался Марсело как футболистом, а теперь восхищаюсь им как игроком", – заявил Лучиано.

Реал – МЮ: Лунин заставил испанские СМИ раскаяться – известный журналист признал свою ошибку, но Marca удивляет