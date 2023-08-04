Флуміненсе офіційно оскаржив вилучення свого захисника Марсело в матчі 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес проти Аргентінос Хуніорс. У цій зустрічі екс-зірка Реала зламав ногу Лучіано Санчесу.

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Керівництво Флуміненсе вважає, що Марсело не спеціально "зламав" гравця суперника, про що свідчить миттєва реакція гравця після події. Клуб стверджує, що мав місце нещасний випадок. Як інформує Globo, боси бразильського клубу усвідомлюють, що скасувати дискваліфікацію Марсело буде важко, але вони на це сподіваються.

Згідно з UOL, у четвер, 3 серпня, потерпілий Лучано Санчес покинув лікарню в інвалідному кріслі. Він отримав перелом лівої ноги і пропустить від 10 до 12 місяців. Сам Санчес назвав інцидент на футбольному полі випадковістю. "Я захоплювався Марсело як футболістом, а тепер захоплююся ним як людиною", – заявив Лучіано.

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