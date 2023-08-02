Марсело эмоционально попросил прощения у игрока соперника в социальных сетях.

Защитник Флуминенсе Марсело, известный по выступлениям за сборную Бразилии и мадридский Реал, нанес тяжелую травму защитнику Аргентинос Хуниорс Лучиано Санчесу в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес.

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На 56-й минуте Марсело, владея мячом, наступил на ногу защитнику хозяев Лучиано Санчесу, попав чуть ниже колена. Бразилец остановил игру и схватился за голову, увидев последствия нарушения. По итогам эпизода главный арбитр встречи показал 35-летнему Марсело красную карточку.

После матча, завершившегося вничью 1:1, футболист Флуминенсе пожелал аргентинцу Санчесу скорейшего выздоровления.

"Сегодня я имел очень сложный момент на поле. Я нечаянно нанес травмы своему товарищу. Хочу пожелать тебе, Лучиано, скорейшего выздоровления", - написал Марсело на странице в Instagram.