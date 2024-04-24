Флорентино Перес лично контактировал с судейской бригадой Сесара Сото Градо перед стартовым свистком, утверждает Mundo Deportivo.

Гол-фантом в ворота Лунина: обнародовано официальное видео разговора судьи с VAR

Президент Реала сначала посетил раздевалку своей команды, чтобы подбодрить игроков. Затем Фло спустился в судейскую. Вместе с ним были бывший рефери Карлос Мехия Давила, который консультирует Реал, и делегат RFEF Мигель Перес Ласа, который во времена судейской карьеры отличался лояльностью к мадридцам. Компания провела в судейской несколько минут и вышла. Босс Барселоны Жоан Лапорта в тот вечер также был на Сантьяго Бернабеу, но даже не думал позволить себе такой "визит".

Матч не прошел без громких скандалов, среди которых выделяется момент на 28-й минуте. Андрей Лунин с линии ворот выловил или не выловил удар Ламина Ямала. Барселона уверена, что судьи и VAR ошибочно не засчитали гол. Лапорта готов требовать переигровки, если правда будет на их стороне.

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