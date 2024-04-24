Флорентіно Перес особисто контактував зі суддівською бригадою Сесара Сото Градо перед стартовим свистком, стверджує Mundo Deportivo.

Гол-фантом у ворота Луніна: оприлюднено офіційне відео розмови судді з VAR

Президент Реала спочатку відвідав роздягальню своєї команди, щоб підбадьорити гравців. Потім Фло спустився у суддівську. Разом з ним були колишній рефері Карлос Мехія Давіла, який консультує Реал, та делегат RFEF Мігель Перес Ласа, який в часи суддівської кар'єри відзначався лояльністю до мадридців. Компанія провела в суддівській кілька хвилин і вийшла. Бос Барселони Жоан Лапорта того вечора також був на Сантьяго Бернабеу, але навіть не думав дозволити собі такий "візит".

Матч не минув без гучних скандалів, серед яких виділяється момент на 28-й хвилині. Андрій Лунін з лінії воріт виловив або не виловив удар Ламіна Ямала. Барселона впевнена, що судді та VAR помилково не зарахували гол. Лапорта готовий вимагати перегравання, якщо правда буде на їхньому боці.

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