Флорентіно Перес заходив до суддів перед скандальним матчем проти Барси – потім стався гол-фантом імені Луніна
Розбірки після матчу 32-го туру Ла Ліги між Реалом та Барселоною обростають новими подробицями.
Флорентіно Перес особисто контактував зі суддівською бригадою Сесара Сото Градо перед стартовим свистком, стверджує Mundo Deportivo.
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Президент Реала спочатку відвідав роздягальню своєї команди, щоб підбадьорити гравців. Потім Фло спустився у суддівську. Разом з ним були колишній рефері Карлос Мехія Давіла, який консультує Реал, та делегат RFEF Мігель Перес Ласа, який в часи суддівської кар'єри відзначався лояльністю до мадридців. Компанія провела в суддівській кілька хвилин і вийшла. Бос Барселони Жоан Лапорта того вечора також був на Сантьяго Бернабеу, але навіть не думав дозволити собі такий "візит".
Матч не минув без гучних скандалів, серед яких виділяється момент на 28-й хвилині. Андрій Лунін з лінії воріт виловив або не виловив удар Ламіна Ямала. Барселона впевнена, що судді та VAR помилково не зарахували гол. Лапорта готовий вимагати перегравання, якщо правда буде на їхньому боці.
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