У "сливочных" еще одна потеря из-за инфицирования COVID-19 – на этот раз вирус добрался до руководства клуба.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт "бланкос".

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73-летний глава клуба накануне сдал тест, который оказался положительным. Отмечается, что у Переса нет симптомов заболевания.

Напомним, накануне в мадридском клубе COVID-19 диагностировали у защитника Начо Фернандеса, а еще раньше положительный тест сдал главный тренер команды Зинедин Зидан.

Реал после 20-ти туров занимает третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, набрав одинаковое количество очков с Барселоной. От лидера первенства – мадридского Атлетико – "сливочные" отстают на 10 очков.

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