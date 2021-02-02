"Вершкові" зазнали ще однієї втрати через інфікування COVID-19 – цього разу вірус дістався до керівництва клубу.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес інфікувався коронавірусом, повідомляє офіційний сайт "бланкос".

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73-річний очільник клубу напередодні здав тест, який виявився позитивним. Зазначається, що у Переса немає симптомів захворювання.

Нагадаємо, напередодні у мадридському клубі COVID-19 діагностували у захисника Начо Фернандеса, а ще раніше позитивний тест здав головний тренер команди Зінедін Зідан.

Реал після 20-ти турів посідає третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, набравши однакову кількість очок з Барселоною. Від лідера першості – мадридського Атлетіко – "вершкові" відстають на 10 очок.

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